O prejuízo contabilizado deveu-se à queda das receitas em todas as suas divisões de negócio, assinala em comunicado.

O volume de negócios, por seu turno, caiu 5% até março, para 9.788 milhões de euros, enquanto o lucro operacional bruto (ebitda) caiu 38,22% para 661 milhões de euros.

Por área de negócios, as receitas da empresa no setor automóvel caíram 4% até março deste ano, para 4.813 milhões de euros, enquanto no caso do setor dos pneus diminuíram 5%, para 3.290 milhões de euros.

O volume de negócios da ContiTech - que desenvolve, fabrica e comercializa produtos de borracha, plástico, metal e tecido -- recuou 4,9% no trimestre em análise, para 1.647 milhões de euros.

O fluxo de caixa livre ajustado foi negativo em 1.100 milhões de euros no primeiro trimestre, contra menos 949 milhões no mesmo período do ano anterior, afetado principalmente pelo pagamento de 500 milhões para a recompra de ações da ContiTech.

Apesar do "fraco primeiro trimestre", a empresa manteve as suas previsões para este ano, esperando que os seus lucros aumentem à medida que o ano avança, "especialmente no segundo semestre", graças ao "potencial de melhoria em todos os setores do grupo".

JS // SB

Lusa/Fim