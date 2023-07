De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, consultado hoje pela Lusa, em maio de 2022 o volume de crédito concedido pelos bancos à economia nacional ascendia a 276.589 milhões de meticais (3.858 milhões de euros), dos quais 57.695 milhões de meticais (804 milhões de euros) especificamente concedidos a privados.

Entretanto, o crédito a privados subiu mais de 46% no espaço de um ano, para 84.686 milhões de meticais (1.182 milhões de euros), indicam os mesmos dados.

Do total de crédito concedido até maio de 2023 à economia pelos bancos que operam em Moçambique, projetos e atividades agrícolas contavam com 7.440 milhões de meticais (103,8 milhões de euros), na indústria extrativa com 7.862 milhões de meticais (109,7 milhões de euros) e na indústria transformadora com 38.275 milhões de meticais (534,2 milhões de euros).

Na construção civil e obras públicas estavam concedidos em empréstimos 15.681 milhões de meticais (218,8 milhões de euros), ao comércio 32.362 milhões de meticais (451,6 milhões de euros), e nos transportes e comunicações 34.151 milhões de meticais (476,6 milhões de euros), entre outros setores.

Segundo dados do banco central, funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.

