Já contabilizando o mês de janeiro deste ano, a Agência para a Energia (Adene) aponta que "Portugal superou em 36,9% a meta estabelecida no Regulamento 2023/706, de 30 de março de 2023 (15%)".

O PPE 2022-2023, inicialmente em vigor até dezembro 2023, tinha como meta a poupança de 672 milhões de metros cúbicos (mcm) e foram poupados 1.872 mcm, entre agosto 2022 até dezembro de 2023, traduzindo-se na superação da meta em 178,6%.

Com a prorrogação do regulamento e com passagem para o ano de 2024, deixou de haver metas específicas do PPE e a meta de poupança passou para 1.487 mcm, tendo sido foram poupados 2.035 mcm, entre agosto 2022 até janeiro de 2024, traduzindo-se na superação da meta em 36,9%, explicou a Adene.

O decréscimo fez-se sentir na vertente de consumo convencional, ligeiramente superior ao registado na componente de consumo devido à produção de energia através das centrais termoelétricas.

