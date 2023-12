Em termos acumulados nos primeiros dez meses do ano, verificou-se uma queda de 10,3%, em termos homólogos, no total de licenças emitidas para obras de construção nova ou de reabilitação de edifícios residenciais.

Quanto ao número de fogos licenciados em construções novas, observou-se um aumento homólogo de 5,6% até outubro, para um total de 27.130 alojamentos.

Em outubro, o 'stock' de crédito à habitação totalizou 99.038 milhões de euros, o que traduz uma queda de 1%, em termos homólogos.

Quanto à taxa de juro implícita no crédito à habitação, fixou-se em 4,43% em outubro, o que traduz uma expressiva subida de 3,11 pontos percentuais, face aos 1,33% apurados no mesmo mês do ano passado.

Além disso, o valor mediano de avaliação de habitação para efeitos de crédito bancário apresentou uma subida homóloga de 8,2% no mês de outubro deste ano.

Na Região Norte, esclarece ainda a AICCOPN, o número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em outubro, foi de 14.835, mais 9,4%, face aos 13.556 alojamentos licenciados nos doze meses anteriores.

Destes, 23% são de tipologia T0 ou T1, 26% são de tipologia T2, 43% de tipologia T3 e 8% de tipologia T4 ou superior.

Sobre o valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se, nesta região, uma subida homóloga de 8,3% em outubro deste ano.

