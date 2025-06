Segundo refere a associação em comunicado, citando também dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal e outras entidades, entre janeiro e abril, o número de licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais emitidas aumentou 17%, face ao mesmo período de 2024, para um total de 6.769.

Já o número de fogos licenciados para construções novas registou um "crescimento expressivo" de 32,5%, para 13.467 novas habitações.

Nos primeiros quatro meses deste ano, o montante de novo crédito à habitação concedido pelas instituições financeiras, excluindo renegociações, aumentou 37,9%, para 7.043 milhões de euros, enquanto a taxa de juro do crédito à habitação se fixou em 3,66% em abril, refletindo uma redução de 94 pontos base face ao período homólogo.

No mês em análise, o valor mediano da habitação, apurado para efeitos de avaliação bancária, registou uma valorização homóloga de 16,9%, decorrente de acréscimos de 19% no segmento dos apartamentos e de 11% no das moradias.

