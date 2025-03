No inquérito de fevereiro, que o Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje, os consumidores esperam que a inflação daqui a três anos seja de 2,4% (também sem alterações em relação ao inquérito anterior).

Também consideraram que a inflação na zona euro em fevereiro foi de 3,1%, o nível mais baixo desde setembro de 2021 (3,4% no inquérito de janeiro).

A inflação da zona euro moderou-se em uma décima de ponto percentual em fevereiro para uma taxa homóloga de 2,4%, graças ao menor impacto dos preços da energia, quebrando assim uma série de quatro aumentos consecutivos.

O BCE, que está a proceder a uma revisão da sua estratégia em 2025, tem como objetivo alcançar uma inflação de 2% na zona euro a médio prazo.

A incerteza quanto às expectativas de inflação para os próximos doze meses diminuiu em fevereiro para o nível mais baixo desde janeiro de 2022.

As perceções e expectativas de inflação estiveram em linha em todos os grupos de rendimentos, embora os jovens entre os 18 e os 34 anos continuem a percecionar e a esperar uma inflação mais baixa do que os idosos entre os 55 e os 70 anos, embora em menor grau do que em anos anteriores.

O BCE realiza o inquérito mensal às expectativas dos consumidores virtualmente numa base mensal junto de cerca de 19.000 adultos em 11 países da zona euro, designadamente Bélgica, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Áustria, Portugal e Finlândia.

