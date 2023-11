"O crescimento económico de Moçambique no terceiro trimestre foi maior do que o esperado, essencialmente devido ao contínuo aumento da produção de gás natural liquefeito na plataforma 'off-shore' da bacia do Rovuma e à recuperação da produção agrícola, pelo que este crescimento acima das expectativas leva-nos a melhorar a previsão de crescimento para 5,1%, diz o departamento africano da Oxford Economics.

No comentário do departamento africano aos números do crescimento do terceiro trimestre, que dão conta de uma expansão de 6,0% face ao período homólogo de 2022 e de 2,9% face ao trimestre anterior, os analistas acreditam que o projeto Coral South FLNG pode aumentar significativamente a produção de gás em Moçambique já este ano.

"De acordo com os nossos cálculos, este projeto pode aumentar a produção total de gás natural em 65% este ano, mas para além dos desenvolvimentos no setor do gás, os investimentos em infraestruturas relacionados com a expansão da rede de energia e a reconstrução da infraestrutura danificada em Cabo Delgado também vai sustentar o crescimento económico a médio prazo", lê-se no comentário enviado aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

O projeto da TotalEnergies em Cabo Delgado, o maior no país, "só deverá recomeçar no primeiro trimestre de 2024, devido às negociações em curso com os empreiteiros e as comunidades adjacentes sobre as obras", escreve ainda a Oxford Economics Africa.

O Produto Interno Bruto (PIB) real de Moçambique cresceu 5,92% no terceiro trimestre, acumulando um crescimento de 4,9% desde o início do ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a 17 de novembro.

De acordo com o relatório das Contas Nacionais Trimestrais, o PIB real moçambicano, a preços de mercado, foi influenciado no terceiro trimestre pelo setor primário, que cresceu 12,9%, "com maior destaque para o ramo da indústria de extração mineira, com uma variação de 43,18%".

Seguiu-se o ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura e exploração florestal, que cresceu 3,53% no mesmo período.

O crescimento de 5,92% no terceiro trimestre compara ainda com os 4,67% no segundo trimestre e 4,17% no primeiro trimestre. No terceiro trimestre de 2022 o PIB real moçambicano tinha crescido 3,65%.

MBA // ANP

Lusa/Fim