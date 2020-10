"Esperamos uma contração económica de 6,4% em 2020, melhor do que a previsão de 9,3% em julho, motivada pelo aumento dos preços do petróleo face ao esperado em julho, bem como pela melhoria no apoio orçamental e no alívio da dívida", lê-se num comentário aos números do PIB do segundo trimestre, hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística em Luanda.

"Ainda assim, a economia está a caminho da maior contração económica desde 1993 e continuará em terreno negativo pelo quinto ano consecutivo", argumentam os analistas na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.