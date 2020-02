Conselho Nacional foi eleito com 94,4% dos votos

O Conselho Nacional da CGTP, composto por 147 dirigentes, foi hoje eleito com 596 votos a favor, no final do primeiro dia do XIV congresso da central sindical.

Lusa

