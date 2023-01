De acordo com fonte oficial daquela comunidade, "o objetivo principal da reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores é a aprovação da proposta de revisão dos estatutos da CPLP", para que estes passem "a acomodar a cooperação económica" como o quarto pilar de atuação da organização, uma proposta da presidência angolana.

Esta foi uma das prioridades e propostas definidas pelo Presidente angolano, João Lourenço, agora também presidente em exercício da CPLP, para o biénio da presidência angolana.

As datas de março para a realização do CM extraordinário foram propostas pela presidência angolana na última reunião do Comité de Concertação Permanente da CPLP, a habitual reunião mensal dos embaixadores que representam os nove Estados-membros em Lisboa, segundo fonte oficial, que admitiu que outros temas possam ir a esta reunião, mas sem especificar.

Na última cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que decorreu a 17 de julho de 2021 em Luanda, na qual Angola assumiu a presidência da organização, João Lourenço definiu como objetivo da presidência angolana a criação de um quarto pilar para a comunidade, o da cooperação económica e empresarial.

A CPLP tem neste momento três pilares de atuação, ou objetivos, os que sempre teve desde a sua criação, em 1996, e definidos nos seus estatutos atuais: "a concertação político-diplomática entre os seus membros em matéria de relações internacionais", "a cooperação em todos os domínios" e "a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa".

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.

