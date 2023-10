"Em resultado da análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes à POE/2024 [Proposta de Orçamento do Estado para 2024] do XXIII Governo Constitucional, com base na informação atualmente disponível e ponderando os riscos identificados, o CFP endossa as previsões macroeconómicas apresentadas", indicou, em comunicado.

Para o CFP, o cenário macroeconómico é "coerente com as restantes projeções" para a economia de Portugal, que incorporam informação relativa à evolução das principais economias parceiras, aos preços das matérias-primas nos mercados internacionais e as decisões de política monetária por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Por outro lado, conforme sublinhou, todos estes cenários estão "fortemente condicionados por um elevado nível de incerteza" devido às tensões geopolíticas, à inflação e à consequente resposta dos bancos centrais.

