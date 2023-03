No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN deu conta de ter recebido, em 01 de março, "a carta de renúncia de Li Lequan ao cargo de vogal do Conselho de Administração".

"Mais se informa que, na reunião de dia 07 de março, o Conselho de Administração deliberou cooptar para o cargo de administradores da REN até ao final do mandato em curso Shi Houyun, em substituição de Mengrong Cheng e Qu Yang, em substituição de Li Lequan", adiantou a gestora dos sistemas elétricos e de gás natural.

Estes nomes serão submetidos à ratificação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Anual.

A REN tem como principal acionista a energética chinesa State Grid, que detém 25% do capital da empresa.

