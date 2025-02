Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores", a subida ligeira do indicador de confiança dos consumidores em fevereiro "foi determinada pelos contributos positivos das opiniões sobre a evolução passada e as perspetivas de evolução futura da situação financeira do agregado familiar".

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, diminuiu em janeiro e fevereiro, interrompendo o movimento ascendente observado desde setembro, com a confiança a aumentar no comércio, na indústria transformadora e na construção e obras públicas e a diminuir "expressivamente" nos serviços.

