Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a deterioração da confiança dos consumidores em março "resultou sobretudo do contributo negativo das perspetivas de evolução futura da situação económica do país, e em menor grau, das expectativas de evolução da situação financeira do agregado familiar e de realização de compras importantes por parte das famílias."

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, diminuiu nos últimos três meses, interrompendo o movimento ascendente observado desde setembro, com a confiança a diminuir em todos os setores: construção e obras públicas, serviços e, ligeiramente, no comércio e na indústria transformadora.

