"Efetivamente acho que faz sentido ter aqui um representante local para a confederação empresarial, para dinamizar ainda mais a relação de cooperação", notou a responsável.

Nelma Fernandes disse à Lusa que o escritório vai abrir portas em "inícios de junho" e que já há um nome para a pessoa que vai liderar a representação, "mas ainda não é oficial".

A CE-CPLP trabalha no desenvolvimento da cooperação entre estruturas de representação associativa dos países-membros, para criar condições para o desenvolvimento de negócios no quadro dos espaços económicos onde estão inseridos, de acordo com o 'site' da organização.

Nelma Pontes Fernandes falava à Lusa em Macau, onde se encontra numa "viagem exploratória" de três dias que incluiu um encontro com o chefe do executivo do território, Ho Iat Seng, representantes do secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), associações do território e uma visita à Zona Aprofundada de Cooperação, criada por Macau e a província vizinha de Guangdong em Hengqin (Ilha da Montanha).

Sublinhando que esta visita teve um "balanço extremamente positivo", a presidente da CE-CPLP notou por parte das autoridades "uma predisposição" em "criar uma vertente comercial de trocas empresariais e económicas com os países de língua portuguesa".

"Diria que se tivesse que dar uma nota de zero a dez, dava dez, porque efetivamente foi muito boa naquilo que pode ser uma relação a curto, médio e longo prazo para com este grande mercado, esta grande potência que é a China, através de Macau", disse.

