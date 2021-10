Na sequência do último inquérito sobre o crédito bancário, o BCE informou hoje que os padrões de crédito ao consumo e outros empréstimos às famílias também se mantiveram.

Um por cento dos bancos inquiridos disse ter tornado as condições dos empréstimos às empresas mais restritivas no terceiro trimestre (1% facilitou-as no segundo trimestre) e 8% disse ter tornado as condições dos empréstimos às famílias para aquisição de habitação mais restritivas (um por cento facilitou-as no segundo trimestre).

Um por cento dos bancos da zona euro aliviaram as condições dos empréstimos ao consumo no terceiro trimestre (foram mantidos no segundo trimestre).

Os bancos consideram que a melhoria das perspetivas económicas contribuiu para a flexibilização das condições de crédito às empresas, mas os custos de financiamento e a situação dos balanços levaram-nos a tornar mais rigorosas as condições dos créditos hipotecários.

"No quarto trimestre de 2021, os bancos esperam tornar mais rigorosos os padrões de empréstimos às empresas e à compra de uma casa e relaxar um pouco os empréstimos para consumo", de acordo com o BCE.

Além disso, a procura de empréstimos das empresas e das famílias continua a subir.

MC // EA

Lusa/Fim