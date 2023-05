De acordo com o último "Barómetro das Obras Públicas" da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), até final de abril, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e registados no Portal Base totalizaram 625 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 50% em termos homólogos.

Relativamente aos contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos, nos primeiros quatro meses do ano situaram-se nos 190 milhões de euros, mais 52% do que o registado até final de abril do ano passado.

Já os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias totalizaram 84 milhões de euros nesse período, mais 7% do que o registado nos primeiros meses de 2022.

No seu conjunto, o total de contratos celebrados nos primeiros quatro meses do ano situou-se nos 886 milhões de euros, mais 55% do que o valor apurado no ano anterior.

