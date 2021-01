"Em 2020, foi promovido um volume total de concursos de empreitadas de obras públicas de 4.822 milhões de euros, mais 20% face a 2019, pelo que o ano termina com um máximo histórico desta série estatística iniciada em 2010", divulgou a associação, em comunicado, citando dados do Portal Base (Contratos Públicos Online).

Os concursos de valor igual ou superior a 25 milhões de euros representaram 30% do total (1.449 milhões de euros), enquanto os concursos com um preço base igual ou inferior a 5 milhões de euros representaram 57% do total (2.765 milhões de euros).

Relativamente aos contratos, reportados no Portal Base, o crescimento foi igualmente expressivo, atingindo os 3.359 milhões de euros, mais 26% do que no ano anterior.

Ainda assim, o número de contratos celebrados foi "bastante inferior ao total dos concursos promovidos", apontou a AICCOPN.

Os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram 2.380 milhões de euros, uma subida de 19% face a 2019, enquanto os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 526 milhões de euros, mais 5% face ao período homólogo.

A rubrica "outros contratos celebrados" registou um crescimento de 223%, com um valor total de 453 milhões de euros, "que se deve, sobretudo, ao peso relativo da celebração de dois contratos resultantes de concursos limitados por prévia qualificação, relativos a empreitadas de expansão do Porto de Leixões e do Metropolitano de Lisboa, de 130 e 49 milhões de euros, respetivamente", explicou a associação.

MPE // JNM

Lusa/Fim