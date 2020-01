Concurso para compra de 22 comboios impugnado e a aguardar decisão do tribunal - ministro O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que o concurso para a compra de 22 novos comboios para a CP foi impugnado e está à espera de decisão do tribunal. economia Lusa economia/concurso-para-compra-de-22-comboios-impugnado_5e1cacffa9699e1bdffa0819





"Relativamente ao contrato que foi feito para aquisição de novo material circulante, 22 comboios, ele foi alvo de impugnação de um concorrente", adiantou o governante.

Segundo Pedro Nuno Santos, aguarda-se, agora, que o tribunal decida se dá seguimento à providência cautelar interposta por um dos concorrentes ao concurso.

"Se for dado seguimento à providência cautelar, nós vamos ter um atraso relevante", acrescentou o ministro.

O governante falava na audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

