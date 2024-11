Concorrência dá 'luz verde' à aquisição do Colombo e Vasco da Gama pela Sonae Sierra

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra do controlo exclusivo das sociedades proprietárias dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama, em Lisboa, pela Sonae Sierra, de acordo com informação hoje divulgada no 'site' do regulador.