A plataforma Lifua-A, no Bloco 0, está interligada com as instalações já existentes na área de Takula e prevê produzir um total de 6.500 barris de petróleo por dia, a partir dos reservatórios Vermelha e Likouala.

Segundo a ANPG, em comunicado enviado hoje à Lusa, a estratégia de desenvolvimento deste campo petrolífero está em consonância com as premissas da agência e da CABGOC em ampliar soluções inovadoras, com a utilização de instalações e serviços existentes para a redução de custos de desenvolvimento e operacionais.

O campo Lifua está localizado no Bloco 0 a uma profundidade de água de 70 metros e à distância de aproximadamente 23 quilómetros da costa angolana e do terminal petrolífero do Malongo, província de Cabinda.

A ANGP refere que o desenvolvimento do campo é faseado, sendo que a plataforma metálica fixa Lifua-A, modelo STS, recentemente instalada, representa a fase inicial das três previstas para o projeto Lifua.

Paulino Jerónimo, presidente do conselho de administração da ANPG, citado no comunicado, considerou o arranque do projeto como um marco que galvaniza a sua direção a prosseguir com o trabalho sistemático com os investidores do setor.

O diretor geral da unidade de estratégia de negócios da Chevron para a África Austral, Billy Lacobie, afirma, na nota, que a primeira produção de petróleo no projeto Lifua-A demonstra a capacidade da CABGOC em instalar com êxito novos campos no Bloco 0.

A CABGOC, na qualidade de operadora, detém uma participação de 39.2% no Bloco 0, juntamente com a Sonangol EP (participação de 41%), a Total Energies (participação de 10%) e a Eni (participação de 9.8%).

