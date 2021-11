"As compras online voltaram a ganhar destaque nesta Black Friday, dia 26 de novembro, ao atingirem 18% em valor do total de compras eletrónicas (online e físicas), comparando com os 16% de 2020 e os 12% de 2019, o que comprova uma vez mais a tendência de crescimento do comércio digital em Portugal, sobretudo no contexto atual de pandemia", lê-se num comunicado.

Segundo a SIBS, "outro indicador que confirma uma cada vez maior digitalização dos pagamentos diz respeito às compras com telemóvel, tanto em loja como no canal online, sendo o MB Way o método preferencial, com a sua utilização a crescer 8x face a 2019 e 5x face a 2020 nas compras em loja, e 3x e 2x nas compras online, respetivamente, em comparação com os anos anteriores".

Segundo a entidade, "os dados revelam ainda uma nova tendência de consumo, em que os portugueses tendem a dispersar a decisão de compra pelos vários dias de Black Week, e já não esperam por sexta-feira (Black Friday)" como resultado "das campanhas comerciais que vão sendo cada vez mais antecipadas".

Por outro lado, os dados da SIBS Analytics revelam que o dia da Black Friday "volta a representar um importante momento na dinamização do consumo em Portugal, ao registar um valor 1,5x superior ao valor médio do total do mês de novembro".

Comparando com a Black Friday de 2020, este ano "verificou-se um aumento de 6% no valor total de compras (físicas e online, em euros), mas bastante abaixo do valor total registado no mesmo dia de 2019, -6%", indicou a SIBS.

A entidade revelou que "apesar de o valor das compras online ter crescido 39% de 2019 para 2021, este não foi suficiente para suportar a diminuição no valor das transações em loja, que ficaram a -14%".

Numa perspetiva semanal, de acordo com a SIBS, "os valores mostram uma curva inversa, ao verificar-se um alisamento e uma antecipação das decisões de compras do dia de sexta-feira (Black Friday) para a semana (Black Week) -- com os dias de 22 a 28 de novembro a ganharem um enorme destaque no consumo este ano face aos anos anteriores, registando um crescimento de 17% no total de compras (em comparação com 2019) e de 20% (em comparação com 2020)".

No dia 26 de novembro, de acordo com a entidade, os principais cinco setores "no número total de compras voltaram a ser 'Perfumaria e Cosmética', que este ano se destaca com um crescimento de 2,4x face à média do mês, 'Moda e Acessórios', a aumentar 2,7x, e 'Jogos, Brinquedos e Puericultura' com um incremento de 1,8x, igual aos setores de 'Tecnologia' e 'Material Desportivo e Recreativo'".

Por região, "os distritos de Portugal que apresentaram maiores taxas de crescimento neste dia face ao resto do mês situam-se sobretudo fora dos grandes centros urbanos - Vila Real, Bragança, Castelo Branco e ainda os Arquipélagos da Madeira e Açores".

De acordo com a SIBS, "o valor médio gasto por cada cartão nesta Black Friday foi de 66,3 euros".

ALYN // JNM

Lusa/Fim