De acordo com a entidade gestora da rede Multibanco, o dia 23 de dezembro registou o maior volume de compras da época natalícia, ultrapassando as 10 milhões de transações, tendo o pico de operações ocorrido às 11:37 de 24 de dezembro, com 402 transações processadas por segundo.

No 'top 3' de dias com maior variação de número de compras face à média diária, destacam-se ainda o 20 e o 21 de dezembro (+13% em ambos).

Segundo a SIBS, o MB WAY também se destacou no período natalício, com um crescimento de 43% em compras físicas e de 44% em compras 'online' face ao período homólogo de 2023.

Analisando a evolução do consumo, o comércio 'online' manteve a tendência de crescimento, representando 21% em valor e 19% em número do total de compras realizadas entre 01 e 24 de dezembro, com um aumento de 30% em número e de 36% em valor face ao ano anterior.

Já as compras em loja registaram um aumento de 11% em número e de 10% em valor.

Em termos de setores com maior crescimento no número de compras na época natalícia, face à média mensal de janeiro a novembro de 2024, a SIBS destaca os "Brinquedos e Jogos" (+69%), "Decoração e Casa" (+59%), "Perfumaria e Cosmética" (+46%) e "Moda e Acessórios" (+39%).

Relativamente ao consumo de estrangeiros em Portugal, os dados do SIBS Analytics evidenciam que, durante a época natalícia, o número de compras físicas aumentou 12% em número e 4% em valor face ao mesmo período em 2023.

Em contrapartida, as compras físicas realizadas por portugueses no estrangeiro diminuíram ligeiramente, com reduções de 2% no número de transações e de 6% no valor.

A análise feita pela SIBS considera compras em lojas físicas dos cartões portugueses na rede Multibanco e os pagamentos 'online' de cartões portugueses, incluindo os pagamentos com MB WAY.

