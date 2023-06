Esta encomenda "histórica", a um preço de tabela de 55 mil milhões de dólares (cerca de 50 mil milhões de euros), foi anunciada no primeiro dia do Paris Air Show pelo presidente executivo (CEO) da IndiGo, Pieter Elbers, na presença do presidente executivo da Airbus, Guillaume Faury.

Os aviões deverão ser entregues entre 2030 e 2035.

Estas novas aeronaves - a família A320neo inclui também o A321neo, com maior capacidade de passageiros -- elevam para 1.230 o número total de modelos deste tipo encomendados pela companhia indiana, que pretende aproveitar o crescimento exponencial da procura de viagens aéreas na Índia.

Uma outra empresa indiana, a Air India, era até agora responsável pela maior encomenda de aeronaves civis da história, de 470 unidades, formalizada em fevereiro passado, mas repartida entre 250 aeronaves da Airbus e 220 aviões da concorrente americana Boeing.

A IndiGo possui atualmente já mais de 250 aeronaves da família A320neo.

PD // EA

Lusa/Fim