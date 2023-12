A Cabo Verde Airports, empresa que desde julho gere os sete aeroportos e aeródromos do país, avançou em nota que o voo começou hoje.

A Luxair já conta com ligações semanais com as ilhas do Sal e da Boavista, retomadas depois da suspensão devido à pandemia, e passa agora também a ligar o Luxemburgo à cidade da Praia através de um voo semanal que acontece às segundas-feiras, deu conta a empresa.

A comunidade cabo-verdiana instalada no Luxemburgo conta oficialmente com cerca de 2.500 pessoas, número que não leva em conta os cabo-verdianos também com dupla nacionalidade (luxemburguesa ou de outro Estado-membro da União Europeia).

Desde julho que a concessão do serviço público aeroportuário passou para o grupo Vinci, com o objetivo de "expandir e modernizar" os quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do país, com um investimento de 928 milhões de euros, durante 40 anos.

O Estado vai receber o equivalente a 80 milhões de euros e a operadora terá ainda de pagar anualmente uma percentagem das receitas brutas, de 2,5% nos primeiros 20 anos, subindo até 7% nos últimos 10 anos.

A Vinci opera no país através da Cabo Verde Airports, firma que vai ficar isenta de vários impostos no arquipélago durante 15 anos.

A primeira tranche pela concessão, no valor de 35 milhões de euros, já foi paga pela Vinci ao Estado cabo-verdiano e a empresa lançou também a primeira fatia de investimentos.

