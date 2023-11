O montante representa uma redução de 248,5 milhões de reais (47,2 milhões de euros), ou 16%, no prejuízo reportado no terceiro trimestre deste ano face ao défice operacional de 1,5 mil milhões de reais reportado pela Gol no mesmo período do ano passado.

Segundo a empresa, embora tenha registado prejuízo, o resultado melhor em 2023, em comparação com o ano passado, ocorreu devido ao aumento da procura de passageiros.

Esse crescimento da procura também fez com que a receita operacional líquida da empresa alcançasse o montante recorde de 4,7 mil milhões de reais (893 milhões de euros) no trimestre, mais 16,4% na comparação anual.

Já a geração de receita medida pelo Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 1,2 mil milhões de reais (228 milhões de euros) e a margem atingiu 26,8%.

A taxa de ocupação média dos voos da companhia aérea brasileira no terceiro trimestre foi de 83,7%, um aumento de 2,4 pontos percentuais. No setor de voos domésticos, a taxa foi de 83,8% e, no de voos internacionais, totalizou 82,3%.

O número de passageiros transportados pela Gol totalizou 8,1 milhões, dado que indica um aumento de 16,4%.

A empresa acrescentou que encerrou o terceiro trimestre com uma dívida de 18,5 mil milhões de reais (3,5 mil milhões de euros), montante que indica uma queda de 15,9% face ao mesmo período do ano passado, quando o endividamento da empresa somou 22 mil milhões de reais (4,1 mil milhões de euros).

