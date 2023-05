Um comunicado distribuído à imprensa refere que a iniciativa visa agregar mais valor ao serviço prestado ao público em geral e cumprir com o compromisso contínuo de melhoria dos serviços para clientes e passageiros.

A plataforma disponível em quatro idiomas, português, inglês, francês e espanhol, "tem uma navegação mais intuitiva e de fácil acesso para funcionalidades chave", salienta o documento.

"A TAAG, à luz das melhores práticas comerciais do setor, reforça assim a sua aposta na digitalização, posicionando o novo website como a plataforma preferencial para os clientes e passageiros solicitarem serviços, com diversos benefícios como maior autonomia, atendimento 'self-service' 24H, agilidade e segurança", refere o comunicado.

De acordo coma nota, o novo website da companhia foi totalmente otimizado, está visualmente mais apelativo, mais rápido no processamento de instruções, mais interativo e adaptado para navegação via mobile.

A companhia promete incorporar, até ao final deste mês, novas funcionalidades no website, com destaque para o 'plusgrade' (leilões), "modalidade que, mediante os termos e condições aplicáveis, irá permitir aos passageiros com bilhetes confirmados/adquiridos solicitar 'upgrade', ou seja, a oportunidade de fazerem uma oferta para serem colocados numa classe superior àquela para a qual o seu bilhete original foi adquirido".

"A TAAG continua assim profundamente engajada com a excelência, qualidade e conveniência do serviço prestado ao cliente, enquadrando o novo website como mais uma etapa do seu processo de modernização e digitalização", lê-se no comunicado.

