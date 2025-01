Fernando Pais Sousa Afonso é o primeiro a ser ouvido presencialmente na comissão parlamentar de inquérito à gestão estratégica e financeira e à tutela política da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), estando a audição marcada para dia 14, às 16:30.

O ex-vice-provedor da instituição faz parte de uma lista de 119 pessoas que serão ouvidas na comissão de inquérito, que vai investigar as decisões de gestão estratégica e financeira da instituição nos últimos 13 anos, começando com a provedoria de Santana Lopes, e procurar "apurar responsabilidades políticas".

O ex-provedor Pedro Santana Lopes foi, para já, o único que preferiu responder por escrito às perguntas da comissão de inquérito.

A lista de nomes inclui, além de Santana Lopes, os ex-provedores Edmundo Martinho, Ana Jorge e o atual provedor Paulo de Sousa.

No caso de Edmundo Martinho, e por decisão dos deputados da comissão, o responsável deverá ser ouvido por três vezes, na qualidade de ex-provedor, ex-vice-provedor e ex-administrador executivo do departamento de jogos.

O mesmo acontecerá para todas as pessoas que tenham desempenhado mais do que uma função na instituição ou à data dos acontecimentos.

Além dos quatro provedores, a lista de nomes para as audições inclui 19 membros das Mesas e antigos e atuais administradores, além de uma cláusula genérica a pedido dos grupos parlamentares do PS e do Bloco de Esquerda para que sejam ouvidos todos os membros das Mesas, atuais e ex-administradores da SCML desde 2011.

Vão ser ouvidos onze membros do Governo, com o ex-ministro António Vieira da Silva a encabeçar a lista e que teve funções de ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento e ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Da lista fazem também parte os nomes dos ex-ministros Pedro Mota Soares e Ana Mendes Godinho, mas também da atual ministra Maria do Rosário Ramalho.

Está prevista a audição de seis sindicatos, 34 pessoas de outros órgãos sociais e cinco de outras chefias, além de 21 outras que foram responsáveis pela gerência e administração das participadas da SCML e os responsáveis pelo Hospital da Cruz Vermelha e pela administração da Parpública.

Mais 16 personalidades e entidades relevantes serão ouvidas, incluindo o filho do presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, na qualidade de ex-presidente da Câmara Portuguesa do Comércio de São Paulo.

Serão igualmente ouvidos todos os advogados e escritórios que representaram a SCML no processo de internacionalização dos jogos sociais.

SV // FPA

Lusa/Fim