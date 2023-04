As exportações de produtos agroalimentares da UE para o resto do mundo avançaram 31%, face a 2021, para um valor de 229,8 mil milhões de euros (ME), com destaque para os cereais, preparações de cereais e produtos de moagem, que aumentaram, respetivamente, 7% e 10%.

Por outro lado, a UE vendeu mais trigo para países em desenvolvimento, nomeadamente a Argélia (4,9 milhões de toneladas), Marrocos (4,1 milhões), Egito (2,9 milhões) e Nigéria (2,5 milhões de toneladas).

As importações, por seu lado, aumentaram 31% em valor, para os 172 mil ME, o que Bruxelas explica pela subida dos preços a nível mundial, particularmente para os produtos oleaginosos e o café.

O Brasil foi o principal exportador para a UE (12%), seguindo-se o Reino Unido (9%) e a Ucrânia (8%), tendo os Estados Unidos recuado para o quarto lugar.

Em 2021, o comércio agroalimentar da UE registou um valor total de 328,1 mil milhões de euros, com um excedente comercial de 67,9 mil milhões de euros.

IG // CSJ

Lusa/fim