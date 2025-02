"As pessoas podem estar confiantes de que continuaremos a manter a cabeça baixa, a fazer o nosso trabalho e a tomar as nossas decisões com base no que está a acontecer na economia", disse Powell, questionado pelos membros do Comité de Serviços Financeiros da Câmara.

Trump disse, também hoje antes da audição de Powell, nas redes sociais que "as taxas de juros deveriam ser reduzidas, o que será acompanhado de aumentos de tarifas".

No entanto, Powell já tinha indicado durante uma conferência de imprensa no mês passado que a Fed, depois de ter cortado a taxa diretora três vezes no final do ano passado, iria adiar novos cortes, uma vez que esperava provas de que a inflação se está a aproximar do seu objetivo de 2%.

Muitos responsáveis da Fed querem esperar e ver como as políticas de Trump, incluindo as tarifas que propôs e as que implementou, vão afetar a economia.

Foram também conhecidos hoje dados sobre a inflação, que atingiu os 3% em janeiro. A subida, ainda que ligeira, torna menos provável que a Fed reduza a taxa num futuro próximo.

A Fed cortou a taxa diretora três vezes no ano passado, de 5,3% para cerca de 4,3%.

O mandato de Powell termina em maio de 2026 e ele deixou claro que não renunciará, mesmo que Trump o solicite. Questionado hoje sobre se mantém esta posição, o líder da Fed sublinhou que não houve alterações neste sentido.

