O preço do gasóleo sobe 10,32% para 137,90 escudos cabo-verdianos (1,25 euros), a gasolina sobe 5,3% para 155,10 escudos (1,41 euros), enquanto a garrafa de 12,5 quilos de gás butano sobe 13,21% para 1.755 escudos (15,96 euros), lê-se em comunicado, que fixa os valores a vigorar durante o mês de setembro.

Segundo a ARME, os aumentos estão relacionados com a subida do preço do petróleo em agosto e uma depreciação do euro face ao dólar.

Aquela entidade refere ainda que, "em termos homólogos (setembro de 2022), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 14,28% e relativamente à variação média ao longo ano em curso, corresponde a um aumento de 4,7%".

