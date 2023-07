De acordo com o relatório e contas de 2022 da CFM, empresa estatal de portos e caminhos-de-ferro de Moçambique, o movimento no transporte ferroviário ascendeu em todo o ano passado a 5.568.969 passageiros, 98% da previsão da administração.

Trata-se, ainda assim, de um aumento de 81% face ao movimento em 2021, que a CFM justifica no relatório, a que a Lusa teve hoje acesso, também com investimentos realizados que reforçaram a capacidade de transporte no sul e centro do país.

Entretanto, a imprensa indiana noticiou esta semana que a empresa estatal Rail India Technical and Economic Service (RITES) apresentou a proposta mais baixa, avaliada em 61 milhões de dólares (55 milhões de euros), no concurso lançado pela CFM para aquisição de dez novas locomotivas e 150 vagões.

De acordo com o relatório e contas da CFM, a rede ferroviária de Moçambique transportou em 2022 um total de 24,6 milhões de toneladas brutas de carga, um aumento homólogo de 30% face a 2021.

Já os terminais portuários sob gestão da CFM movimentaram 13,21 milhões de toneladas durante o exercício de 2022, um crescimento de cerca de 6% face a 2021, "fruto dos novos investimentos que têm vindo a ser realizados pela empresa".

Apesar dos "fatores negativos que caracterizaram os primeiros meses" de 2022, como ciclones, incidentes de descarrilamentos ferroviários, oferta moderada de carga ferroviária e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a administração da empresa afirma ter investido 7.925,1 milhões de meticais (112,2 milhões de euros) em projetos ferro-portuários "para revitalizar e renovar os ativos".

A administração refere ainda que a CFM apresentou um resultado positivo, antes de impostos, na ordem dos 4.063 milhões de meticais (57,5 milhões de euros) em 2022.

PVJ // JH

Lusa/Fim