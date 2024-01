"O portefólio do Banco Mundial em São Tomé e Príncipe é um portefólio já bastante grande, temos atualmente na nossa carteira 225 milhões de dólares em diferentes áreas", disse à Lusa o representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, que se encontra no arquipélago para a aprovação da revisão da carteira de projetos.

Segundo o representante do BM, o programa quadro de cooperação foi aprovado na semana passada e inclui mais de 10 projetos em São Tomé e Príncipe, nomeadamente nas áreas de proteção social, educação, saúde, desenvolvimento digital, ambiente, transição energética e infraestruturas.

"Para nós como prioritário é ver como é que podemos apoiar o Governo a resolver a crise de energia", sublinhou Juan Carlos Alvarez.

O representante do Banco Mundial falou à Lusa, após assinar um "convénio de sede" para a instalação do escritório da representação desta organização em São Tomé e Príncipe, o que considerou que "vem fortalecer cada vez mais" o relacionamento com o Governo e contribuir "para o desenvolvimento económico e social do povo de São Tomé e Príncipe".

"Este convénio para nós é um paço muito importante no engajamento porque vai fortalecer o nosso relacionamento daqui adiante", sublinhou Juan Carlos Alvarez.

Pela parte são-tomense o documento foi assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Gareth Guadalupe na presença do ministro das Finanças, Ginésio da Mata.

"Para nós é importante que os parceiros olhem para nós com uma confiança e ter aqui o Banco Mundial é algo que vem valorizar, vem dar mais confiança ao país", disse Gareth Guadalupe.

O chefe da diplomacia são-tomense sublinhou que a instalação da representação do BM no arquipélago "irá necessariamente facilitar muito mais a comunicação" e tornar o processo mais fácil e ajudar o Banco Mundial "a acompanhar o dia-a-dia do país, conhecer a realidade mais de perto" e ajudar na implementação dos projetos.

"Estamos em crer que vai também facilitar o acesso ao financiamento que são estruturantes para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe", acrescentou Gareth Guadalupe, na assinatura documento que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros são-tomense.

