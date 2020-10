A empresa Moda Nova Global, sediada em Hong Kong, que representa as três designers portuguesas de moda, no território, organiza um desfile em 11 de novembro, com profissionais do setor da moda, para promover a visibilidade das marcas portuguesas na região administrativa especial chinesa.

"Há um nicho na Ásia para as marcas portuguesas", disse à Lusa o empresário Manuel Oliveira, responsável da empresa.

Para assistir ao desfile, que se realiza num restaurante no centro da cidade, foram convidados "potenciais compradores, lojas 'online' e 'boutiques'", com o objetivo de "abrir mercado para as marcas portuguesas".

A iniciativa, que deverá realizar-se mais tarde também em Macau e na China continental, ainda sem data marcada, vai contar com peças das coleções "Be Bold", de Katty Xiomara, "Planet Earth", da Pé de Chumbo, a marca da estilista Alexandra Oliveira, e "Super Humano - Hora de mudar", de Susana Bettencourt.

