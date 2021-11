A CNN Portugal, canal que vai substituir a TVI24, arranca hoje às 21:00.

Num comunicado conjunto com a Media Capital, Rani Raad refere que, "num mundo cada vez mais inundado de meias-verdades e desinformação, a CNN sempre se esforçou por oferecer jornalismo de qualidade, baseado em informação rápida e credível".

A CNN conta "as histórias que nos tocam a todos, que nos chegam de todas as partes do mundo, e contamos essas histórias sem medo e com total imparcialidade", acrescenta o presidente da CNN Worldwide Commercial, citado no comunicado, salientando que quando a estação "informa, é informação que realmente importa".

Na Media Capital, "encontrámos um parceiro que partilha dos mesmos valores" e "com esta parceria esperamos reforçar a nossa presença num dos mercados europeus de mais rápido crescimento, bem como expandirmo-nos ainda mais para um universo com uma língua falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo", conclui Rani Raad.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, salienta que o lançamento da CNN Portugal coloca Portugal "no caminho do melhor jornalismo do mundo", também citado no comunicado.

"Fazemo-lo agora porque acreditamos que é também nosso papel, como agentes da iniciativa privada, contribuir para uma comunicação social forte, livre, independente, rigorosa e exigente" e "a chegada da CNN Portugal prova também a importância da comunicação social portuguesa no mundo e, estamos certos, contribuirá para aumentar a diversidade de perspetivas e, por conseguinte, alargar a democratização da informação", acrescenta Mário Ferreira.

"Com esta parceria, o grupo Media Capital está a acelerar e a transformar o universo jornalístico em língua portuguesa", remata o empresário e acionista de referência da dona da TVI.

A CNN Portugal é lançada hoje na televisão, no digital e nas redes sociais, além de um "grande evento" de inauguração que decorre esta noite no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

"A marcar o maior lançamento de sempre de um canal de informação em Portugal, a CNN Portugal será um canal de notícias multi-plataforma com emissão 24 horas, comprometido com um jornalismo imparcial, atual e com a qualidade que os espetadores esperam da CNN", refere o comunicado, adiantando que o novo canal "vai estar disponível em 4,3 milhões de lares em Portugal, através da televisão por cabo, no digital em CNNPortugal.pt e nas principais redes sociais".

A CNN Portugal resulta de uma parceria entre a Media Capital e a CNN International Commercial (CNNIC), que inclui o acesso a conteúdos e programas de todo o portefólio da CNN.

"Até à data do lançamento, a CNN trabalhou em estreita colaboração com a CNN Portugal para preparar a infraestrutura e fornecer formação e consultoria em áreas como produção de conteúdo e normas e práticas de redação", referem as duas empresas, no comunicado conjunto.

Para assinalar este momento histórico, "personalidades dos mais variados quadrantes da sociedade portuguesa estarão presentes no evento organizado pelo presidente do Conselho de Administração do grupo Media Capital, Mário Ferreira, que acontecerá em simultâneo com o lançamento do canal".

