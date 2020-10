Em comunicado, a CMVM adverte também os investidores de que aquelas entidades não estão legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

Segundo o regulador, a Global Pegasus Ltd é detentora dos 'websites' www.fx4lux.com e https://4fxluxus.com, enquanto a Kronos Invest Ltd opera através do endereço eletrónico https://kronosinvest.co e a Global Markets e a Cubic Services Ltd detêm o 'site' https://www.glob-markets.pro/.

Para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, a CMVM recomenda aos investidores a consulta das listas de intermediários financeiros autorizados e de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS), disponíveis na sua página eletrónica.

Segundo o regulador do mercado, todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com as entidades agora referenciadas poderão contactar a CMVM para o número 213177000, por 'e-mail' para cmvm@cmvm.pt ou ainda através do Apoio ao Investidor, por contacto telefónico 800 205 339 (linha verde).

