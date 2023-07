De acordo com os resultados do inquérito de conjuntura aos operadores económicos, entre abril e junho deste ano no comércio em estabelecimentos o indicador de confiança manteve a tendência descendente do último trimestre, situando-se abaixo da média da série.

"A conjuntura no setor é desfavorável", frisou o INE, revelando que, questionados ainda sobre as limitações, os empresários assinalaram a insuficiência de procura e preços de venda demasiado elevado como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da atividade das empresas comerciais em Cabo Verde.

Outro setor cuja conjuntura é favorável é a construção, onde o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda abaixo da média da série.

"Os empresários indicaram o elevado nível da taxa de juros, dificuldades na obtenção de crédito e excesso de burocracia, como os principais constrangimentos do setor no decorrer do primeiro trimestre de 2023. Tiveram ainda outros fatores que constituíram constrangimentos deste setor", constatou a mesma fonte.

A conjuntura foi igualmente favorável no setor da indústria transformadora, com o indicador de confiança a contrariar a tendência descendente do trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série.

Segundo o INE, os inquiridos apontaram como principais causas das dificuldades sentidas no setor, frequentes avarias mecânicas nos equipamentos, falta de mão-de-obra especializada e elevado absentismo do pessoal de serviço. Teve ainda importância, falta de matéria-prima.

Nos transportes e serviços auxiliares aos transportes, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente dos trimestres anteriores, situando-se acima da média da série, e conjuntura no setor foi também favorável neste trimestre anterior.

Dificuldade financeira foi um dos obstáculos às empresas deste setor, onde a concorrência e a insuficiência de procura influenciaram em menor proporção a atividade das empresas no decorrer do segundo trimestre.

Em sentido contrário, a conjuntura foi desfavorável no turismo, setor que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde.

"De acordo com os resultados obtidos no segundo trimestre de 2023, constata-se que o indicador de confiança teve uma tendência descendente no último trimestre, situando-se ainda acima da média da série", lê-se ainda no relatório.

Em comparação com o trimestre homólogo, o INE observou-se ainda que o indicador evoluiu negativamente, tendo a insuficiência da procura sido o principal obstáculo ao desenvolvimento normal da atividade das empresas no primeiro trimestre de 2023.

O comércio em feira também registou uma conjuntura desfavorável entre abril e junho, tendo indicador de confiança contrariado a tendência descendente do último trimestre, embora evoluindo negativamente relativamente ao mesmo período do ano de 2022.

RIPE // PJA

Lusa/Fim