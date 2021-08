Este valor ficou abaixo da previsão dos economistas, para o mês de agosto, que apontava para 100,4 pontos, segundo a agência financeira Bloomberg.

Em comunicado, o Instituto de Estudos Económicos Ifo esclarece que as "preocupações estão a aumentar, em particular, na hotelaria e turismo", mas que, apesar de tudo, as empresas avaliaram a sua situação atual "um pouco melhor" do que há um mês.

Realça que os estrangulamentos no fornecimento de produtos intermédios ao setor manufatureiro e a preocupação com o aumento do número de infeções causadas pela variante delta do coronavírus estão "a pressionar a economia".

E prossegue dizendo que, em agosto, o clima económico no setor manufatureiro na maior economia da Europa, é "visivelmente pior" do que o observado no mês anterior.

Sobre as expectativas quanto às condições atuais da atividade, estas recuaram em agosto para 97,5 pontos, contra os 101 pontos no mês de julho (valor revisto), tendo ficado abaixo da previsão dos economistas da Bloomberg que apontava para os 100 pontos.

No entanto, o índice de avaliação das condições atuais da atividade melhorou em agosto para os 101,4 pontos, contra os 100,4 pontos de julho e acima da previsão dos economistas (100,8 pontos), segundo a Bloomberg.

JS // EA

Lusa/Fim