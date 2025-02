Clientes no mercado livre de eletricidade aumentam 2,2% para 5,7 milhões em 2024

O mercado liberalizado de eletricidade tinha 5,7 milhões de clientes no final de 2024, um aumento de 2,2%, com a EDP a manter a liderança, com mais de 61,6% do mercado, apesar de ter perdido quota.