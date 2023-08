Segundo a informação publicada no 'site' oficial do Metropolitano de Lisboa, a linha Azul esteve interrompida até cerca das 10:15, entre as estações de Baixa-Chiado e Santa Apolónia devido a uma avaria num comboio.

Entretanto, a linha reabriu, mas a circulação esteve com perturbações, onde o tempo de espera poderia ser superior ao normal.

Segundo a emresa, também a circulação na linha Verde (Telheiras/Cais do Sodré), que esteve igualmente com perturbações durante a manhã, já se encontra totalmente normalizada.

RCP (SO) // VAM

Lusa/Fim