As seis concessionárias de jogo presentes em Macau, que renovaram a 01 de janeiro o contrato de concessão para os próximos dez anos, comprometeram-se a trazer turistas estrangeiros à região administrativa especial, uma exigência das autoridades locais que querem ver reduzida a dependência do mercado chinês.

Para isso, a nova legislação do jogo, revista no ano passado, prevê a redução ou a isenção no pagamento de contribuições obrigatórias em diferentes domínios, como cultura, ciência ou desenvolvimento turístico, para quem conseguir atrair clientes fora do mercado chinês.

Segundo avançou na terça-feira o Allin Media, 'site' especializado no jogo na Ásia, a Galaxy Entertainment, empresa fundada por Lui Che-woo, de Hong Kong, inaugurou, no final de março, uma área para jogadores estrangeiros na zona superior das escadas do Diamond Lobby (Átrio Diamante), onde se situou em tempos um 'lounge' para jogadores VIP.

Para entrar, referiu a publicação, é necessário apresentar a permissão de entrada em Macau e um passaporte estrangeiro.

Já o Venetian Macau, propriedade da Sands China, foi o primeiro casino a estabelecer uma área destas, informou o portal, sublinhando que, à semelhança do Galaxy, este espaço só está acessível a quem apresentar um passaporte estrangeiro.

Segundo o 'site' GGRAsia, que também confirmou a existência das salas nos casinos de Macau, quem quiser jogar na área reservada do Venetian tem de apresentar um documento de viagem para comprovar que é estrangeiro. Funcionários falam inglês, segundo apontou uma fonte à GGRAsia.

Também o hotel-casino Grand Lisboa Palace, propriedade da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho, já lançou uma área para jogadores internacionais, confirmaram os dois meios de comunicação social. O espaço está localizado no 'Dragon Pavilion' (Pavilhão do Dragão).

Já a MGM China, a empresa fundada por Pansy Ho, filha de Stanley Ho, criou dois espaços para clientes de fora, um no MGM Macau e outro na propriedade da zona do Cotai.

Na visita a esta última, não foi pedido qualquer documento ao Allin Media, que descreveu a existência de quatro mesas de jogo no espaço. No final das férias da Páscoa, apenas uma mesa estava ocupada com clientes tailandeses, notou.

A Melco Resorts & Entertainment, outra concessionária nas mãos de um filho de Stanley Ho - Lawrence Ho - criou, por sua vez, duas áreas para jogadores internacionais na propriedade City of Dreams e uma no Studio City, de acordo com o Allin Media.

Este 'site' indicou, por fim, que a concessionária Wynn Macau não tem uma zona exclusiva para visitantes de fora. No caso de aparecerem jogadores interessados, estes serão encaminhados para uma sala privada, concluiu.

