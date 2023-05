De acordo com um levantamento feito pela Lusa, entre comunicações feitas em conferência de imprensa ou em resposta escrita, os bancos realizaram 31.350 reestruturações de créditos à habitação.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi a que mais créditos reestruturou, com o presidente do banco público, Paulo Macedo, a precisar na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre deste ano que tinham sido feitas cerca de 8.900 reestruturações, das quais 900 ao abrigo do decreto-lei em causa.

Por sua vez, o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, registou que o banco reestruturou 6.500 créditos, dos quais 650 no âmbito da norma do Governo.

Em resposta escrita enviada à Lusa, o Santander Totta disse ter feito 7.900 renegociações apenas no primeiro trimestre.

Recorrendo ao mesmo canal, o Novo Banco disse ter reestruturado no primeiro trimestre deste ano 6.150 créditos à habitação, invocando a criação de "mecanismos de acompanhamento e soluções adequadas" depois dos anteriores ciclos de crise da zona euro que impactaram as taxas de juro.

Por fim, o BPI apresentou, entre janeiro e abril, 1.900 contratos renegociados.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre, em Lisboa, o presidente do banco, João Pedro Oliveira e Costa, assinalou que o número de pedidos de reestruturação de créditos tem vindo a descer. Depois de nas primeiras quatro semanas após a publicação do decreto-lei do Governo o banco ter recebido mais de 1.000 pedidos por semana, recentemente estas solicitações têm estado abaixo dos 100 pedidos semanais.

A expectativa é de que mais créditos à habitação deverão ser revistos nos próximos meses, uma vez que as taxas de referência deverão continuam a subir até ao verão e há contratos com indexantes como a Euribor a 12 meses que ainda não foram revistos.

De acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal, referentes a março, 41% do montante de empréstimos à habitação própria permanente tinham como indexante a Euribor a 12 meses, enquanto 33,7% estavam indexados à Euribor a seis meses e 22,9% à Euribor a três meses.

