Num comunicado divulgado hoje, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau confirmou o adiamento, "devido às condições atmosféricas", do início do concurso, que não se realiza desde 2019 devido à pandemia de covid--19.

A região administrativa especial chinesa registou cerca de 200 milímetros de precipitação na sexta-feira, dia em que esteve a chover durante 10 horas consecutivas, levando os serviços meteorológicos a emitir o sinal vermelho de chuva intensa por duas vezes.

A Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau alertou ainda para a possibilidade de ocorrerem inundações, nomeadamente nas zonas baixas da cidade, alerta que deverá continuar em vigor durante todo o fim de semana.

A cidade de Shenzhen, no sul da China, e a vizinha região administrativa chinesa de Hong Kong estão a sofrer as chuvas mais intensas registadas nos últimos 140 anos.

Desde quinta-feira que Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong, tem sido atingida por chuvas torrenciais, as mais fortes desde que os registos meteorológicos começaram, em 1952, segundo os meios de comunicação social estatais.

A precipitação local atingiu 469 milímetros, um recorde para Shenzhen, de acordo com a agência de notícias Xinhua. A cidade tem uma população de 17,7 milhões de habitantes e é sede de muitas empresas tecnológicas.

Pelo menos duas pessoas morreram em Hong Kong devido às chuvas torrenciais, avançou a polícia do território, que disse ter encontrado dois corpos a flutuar nas águas junto ao porto de Victoria.

Pelo menos 117 ficaram feridas, quatro das quais em estado grave, avançou o jornal de Hong Kong South China Morning, com as autoridades a dizerem que esta foi a maior tempestade desde que há registos, em 1884.

O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que decorre até 07 de outubro, vai contar com o espetáculo "Supernova", da empresa portuguesa Macedos Pirotecnia, a 01 de outubro, Dia Nacional da China.

A empresa, com sede no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, vai participar pela quinta vez no concurso, tendo vencido em 2000, a 12.ª edição, a primeira realizada depois da transição de administração de Macau de Portugal para a China.

Além de Portugal, a 31.ª edição vai contar com 10 espetáculos, cada um com uma duração de 18 minutos, a combinar fogo-de-artifício e música, de companhias vindas da Austrália, da Suíça, da Áustria, da Rússia, das Filipinas, do Japão, do Reino Unido, da Alemanha e da China.

Em dezembro, a região chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições, que incluíam a proibição da entrada de estrangeiro sem estatuto de residente.

VQ (JMC) // VQ

Lusa/Fim