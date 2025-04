"A China insta os Estados Unidos a cancelarem imediatamente as taxas unilaterais e a resolverem adequadamente as disputas com os seus parceiros comerciais através de um diálogo justo", afirmou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado.

Segundo o ministério, esta ofensiva protecionista da Casa Branca, sem precedentes desde os anos 1930, "põe em risco o desenvolvimento económico global" e ameaça as cadeias de abastecimento internacionais, afetando também os interesses norte-americanos.

O ministério disse que se opõe "de forma firme" às novas taxas alfandegárias, que são particularmente pesadas para os seus produtos, e prometeu lutar para defender os "direitos e interesses" da China.

"Não há vencedores numa guerra comercial e não há saída para o protecionismo", declarou o ministério.

As taxas impostas pelos Estados Unidos "não respeitam as regras do comércio internacional e prejudicam gravemente os direitos e interesses das partes envolvidas", declarou na mesma nota.

Trump anunciou na quarta-feira novas taxas sobre quase todos os parceiros comerciais dos EUA, incluindo um imposto de 34% sobre as importações da China e 20% sobre a União Europeia, que ameaçam desencadear guerras comerciais mais amplas.

O republicano disse que as taxas são sobretudo dirigidas a dezenas de nações que têm excedentes comerciais significativos com os Estados Unidos e impôs um imposto de base de 10% sobre as importações de todas as nações, em resposta ao que chamou de "emergência económica".

