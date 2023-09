A entrega oficial do donativo foi feita na cidade da Praia pelo embaixador da China em Cabo Verde, Su Jie, ao ministro da Agricultura e Ambiente cabo-verdiano, Gilberto Silva, que sublinhou que a doação representa a "expressão concreta" de uma "cooperação profícua" de um país que tem sido um "parceiro importante" do desenvolvimento do arquipélago.

O ministro notou, ainda, que a oferta é feita num momento em que o país tem estado a sofrer as consequências das mudanças climáticas, com anos de seca e diminuição da produção, mas também de uma guerra que acontece longe, mas com efeitos no arquipélago.

Sendo Cabo Verde um país que importa cerca de 80% dos produtos alimentares que consome, Gilberto Silva referiu que a escalada de preços teve consequências negativas em toda a população cabo-verdiana, com risco de insegurança alimentar nas pessoas com maiores necessidades.

"De modo que esta ajuda vem na hora e corresponde à resposta afirmativa da República Popular da China ao pedido de Cabo Verde", salientou o governante, prometendo transparência para fazer "bom uso" da ajuda no país.

O donativo, segundo o ministro, vai ser gerido através de organizações da sociedade civil e instituições do Estado, que se dedicam à assistência alimentar, bem como outras organizações complementares.

Em maio, o Conselho de Ministros de Cabo Verde aprovou a distribuição gratuita por instituições sociais e de saúde das 1.042 toneladas de arroz doadas pela China, que foram transportados em junho para a cidade da Praia.

Do total, 302 toneladas serão entregues em lares de idosos, 340 toneladas a hospitais e centros de saúde, e 400 a organizações da sociedade civil e instituições de cariz social.

A distribuição desta ajuda alimentar será assegurada pela Direção Geral de Inclusão Social, em articulação com o Secretariado Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, "mediante critérios e procedimentos aprovados pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social".

O embaixador da China em Cabo Verde, Su Jie, lembrou que, no ano passado, o Governo cabo-verdiano formalizou o pedido de ajuda alimentar, que chega agora, com 1.042 toneladas de arroz, orçados em 141 milhões de escudos (1,2 milhão de euros).

"A doação da ajuda alimentar a Cabo Verde pela China, numa altura em que Cabo Verde mais necessita, reflete a profunda amizade do povo chinês para com o povo cabo-verdiano. Espera-se que este lote de ajuda alimentar desempenhe um papel positivo no alívio das dificuldades do povo cabo-verdiano", afirmou o diplomata.

Em maio do ano passado, Cabo Verde aprovou um conjunto de medidas mitigadoras dos impactos da escalada de preços dos alimentos e dos combustíveis, e, visando uma maior resiliência do sistema alimentar no país, o Governo solicitou aos seus parceiros de desenvolvimento uma ajuda alimentar de emergência para apoio às famílias mais vulneráveis.

Esta é quarta ajuda alimentar da China a Cabo Verde nos últimos anos, depois das de 2016, 2017 e 2019.

