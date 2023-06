"Macau e os países do Sudeste Asiático devem aproveitar ao máximo a oportunidade de construir 'Uma Faixa, Uma Rota' com alta qualidade e introduzir mais políticas e medidas preferenciais para apoiar a cooperação turística entre os dois lados", disse Liu Xianfa, ao intervir numa sessão sobre cooperação turística e cultural entre Macau e países do Sudeste Asiático.

Liu Xianfa afirmou que "os países do Sudeste Asiático são uma importante fonte de visitantes para Macau, com mais de 1,12 milhões de turistas do Sudeste Asiático a visitarem Macau em 2019, e 200.000 até agora este ano. Esperamos que o diálogo forneça uma plataforma de intercâmbio e cooperação entre as indústrias dos dois locais para partilhar oportunidades de desenvolvimento".

A diretora dos Serviços de Turismo de Macau (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, observou que a recuperação económica de Macau tem continuado a "bom ritmo", com mais de 9,4 milhões de visitantes em Macau, "com o crescimento mais rápido a vir da China Continental e de Hong Kong, e de mercados internacionais como Indonésia, Tailândia, Singapura e outros países do Sudeste Asiático."

Em declarações à imprensa, no final da sessão, a Secretária-Geral do Ministério do Turismo, Arte e Cultura da Malásia, Datuk Hajah Saraya binti Arbi, afirmou que a atração de Macau para os malaios são os casinos e as réplicas da Europa e dos Estados Unidos.

No encontro, estiveram presentes representantes de dez países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

