Segundo fontes citadas pelo jornal britânico, que pediram para não ser identificadas, o Ministério do Comércio chinês considera que o México teria acesso ilimitado aos sistemas e tecnologias avançadas da BYD e que a proximidade do país em relação aos Estados Unidos poderia significar que os norte-americanos também poderiam aceder a essas tecnologias.

A BYD anunciou em 2023 planos para construir uma fábrica no México, onde produziria cerca de 150 mil veículos por ano e criaria 10 mil postos de trabalho. O plano da empresa sediada em Shenzhen também incluía o fabrico de automóveis na Indonésia, no Brasil e na Hungria.

No entanto, os fabricantes de automóveis chineses precisam de aprovação comercial para produzir veículos no estrangeiro, e Pequim está a dar preferência aos países que fazem parte da sua iniciativa de desenvolvimento de infraestruturas internacionais conhecida como "Faixa e Rota".

De acordo com o jornal, o regresso de Donald Trump à Casa Branca fez com que o México perdesse algum do entusiasmo pelo projeto da BYD, tornando mais prioritária a manutenção das relações com o vizinho do norte face à ameaça de taxas sobre o comércio transfronteiriço.

Depois de a equipa de Trump ter acusado o México de ser uma "porta das traseiras" para produtos chineses entrarem nos Estados Unidos sem pagarem os impostos aplicáveis, o Governo mexicano anunciou taxas contra os têxteis do país asiático e investigações ao aço e alumínio chineses por alegada concorrência desleal.

"O novo Governo mexicano adotou uma atitude hostil em relação às empresas chinesas, o que torna a situação ainda mais difícil para a BYD", explicou uma das fontes citadas pelo Financial Times.

Para Gregor Sebastian, analista da Rhodium, "o Governo mexicano gostaria obviamente de obter algum investimento chinês, mas a sua relação comercial com os Estados Unidos é muito mais importante".

Numa entrevista recente ao FT, a vice-presidente executiva da BYD, Stella Li, disse que a empresa "ainda não decidiu" o que vai acontecer com o plano de abrir uma fábrica no México: "Todos os dias há notícias diferentes. Temos de estar sempre a ver como melhorar e satisfazer, para conseguirmos o melhor resultado para todos".

No entanto, em fevereiro, Li tinha avançado que a BYD iria escolher a localização da fábrica antes do final do ano.

Em 2024, a fabricante de carros elétricos vendeu mais de 40 mil veículos no México, e revelou que o objetivo para este ano é duplicar o volume de vendas e abrir 30 novos concessionários no país.

