De acordo com dados provisórios do Corpo de Polícia de Segurança Pública, citados pelo Turismo de Macau, 90.615 visitantes entraram em Macau entre 11 e 17 de fevereiro, período em que decorreu a "semana dourada" do ano novo lunar de 2021.

No ano passado, entre 24 e 31 de janeiro, data em que se assinalou a "semana dourada", o número de visitantes entrados no território foi 260 mil.

Neste ano, os postos fronteiriços das Portas do Cerco (54.951), de Hengqin (22.986) e do aeroporto internacional de Macau (6.702) foram os que registaram maior movimento, segundo os mesmos dados.

O dia com o maior número de entradas foi domingo, em que foram registados 17.357 visitantes, ainda assim menos 52% do que em 2021.

O número total de visitantes oriundos da China (82.190) diminuiu 44,9% em relação à "semana dourada" de 2020, de acordo com os mesmos dados.

Já no final da "semana dourada", na terça e na quarta-feira, os visitantes da China aumentaram 5,3% (13.110) e 22,8% (11.854), respetivamente, em comparação com o período homólogo do ano passado.

As autoridades de Macau cancelaram alguns espetáculos públicos, como o tradicional fogo de artifício, por ocasião do Ano Novo Lunar, no âmbito das medidas de prevenção da covid-19.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela crise económica devido à pandemia por depender, quase exclusivamente, do mercado turístico e do jogo chinês, o que levou o Governo a estimar uma contração em 2020 de 60,9%.

O território registou o primeiro caso em 22 de janeiro do ano passado e, a partir daí, adotou várias medidas sanitárias para controlar a propagação do vírus, como o encerramento dos casinos por 15 dias, um plano de distribuição de máscaras e um forte controlo fronteiriço.

Atualmente considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

