"O Chega vai votar contra a moção de rejeição do PCP", afirmou.

Em declarações aos jornalistas hoje na Assembleia da República, André Ventura considerou ser "importante que o Governo consiga cumprir as promessas que fez e tenha tempo para poder fazê-las e trabalhá-las nestes próximos meses, não daqui a um ano ou dois".

"Ao mesmo tempo, é importante que quem apresenta moções de rejeição compreenda que não há outra alternativa neste quadro parlamentar. Aprovar uma moção de rejeição sem apresentar uma alternativa é o mesmo que dizer ao país ficarão ingovernáveis durante seis ou sete meses, é pura irresponsabilidade política", justificou.

O presidente do Chega indicou que "o PCP não tem nenhuma capacidade de ter uma alternativa nem com o PS, nem com o Livre, nem com nenhum outro partido".

André Ventura considerou ainda que o Programa do Governo é "muito vago e pouco ambicioso, sobretudo tendo em conta os compromissos e as promessas que foram feitas à direita, quer pelo PSD, quer pelo Chega, em termos de cumprimento de mentas e alcance de objetivos".

Ainda assim, o líder do Chega, partido que não integra o executivo, disse existirem "pontos de aproximação e de contacto positivos", nomeadamente a nível fiscal e no combate à corrupção.

"Em matéria fiscal, o Governo apresenta elementos com os quais nos identificamos, em termos de IRS e IRC, de IMT e na relação com a aquisição de habitação jovem. Há aqui elementos que poderão ser negociados e trabalhados, vemos com boas perspetivas", afirmou.

André Ventura defendeu igualmente que o documento vai "ao encontro ao que o Chega dizia há muito tempo em termos de corrupção, que é a ideia do confisco alargado, que agora entra diretamente no programa", bem como o "aumento de penas".

"Há uma aproximação às ideias do Chega, temos matéria para trabalhar e para continuar", salientou.

O Programa do Governo da Aliança Democrática (AD) foi hoje aprovado, em Conselho de Ministros, na véspera de dois dias de debate no parlamento, na quinta-feira e sexta-feira.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que o documento tem como base o programa eleitoral da AD, mas incorpora "mais de 60 medidas de programas eleitorais de outros partidos com representação parlamentar".

FM // PC

Lusa/Fim