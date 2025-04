"Nós vamos propor no parlamento uma amnistia para todos os polícias [...] que foram acusados de, no serviço público e no âmbito da defesa das pessoas, ter interferido com a integridade física, ou com a vida, ou com a situação pessoal dos criminosos. Isto é, nós vamos propor que seja revista a situação de todos os polícias que tiveram de usar a arma em serviço, que tiveram que usar a força em serviço, para nos defender a nós, cidadãos", afirmou.

André Ventura falava aos jornalistas antes de uma visita à esquadra da PSP na Parede, concelho de Cascais e distrito de Lisboa, onde chegou mais de meia hora depois do horário comunicado aos jornalistas.

"Eles até podem ter cometido um crime naquele momento, mas cometeram para nos defender. E nós hoje o que temos é falta de capacidade de nos defender", afirmou, considerando que "os polícias não têm autoridade para fazer nada" e "têm de deixar de ter medo de [a] exercer".

O líder do Chega indicou que o partido vai propor que as situações sejam analisadas caso a caso e defender que quando "o polícia tenha agido numa situação de perigo, em defesa da segurança e da população, possa ser amnistiado".

FM // JPS

Lusa/Fim